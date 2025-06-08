Минкульт предупредил о фейке по эксгумации жертв Волынской трагедии

В сети распространяется фейковое решение Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины приостановить поиск и эксгумацию жертв Волынской трагедии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Николая Точицкого в Facebook.
В фейковом документе, который распространяют в частности среди польской аудитории, говорится о решении приостановить поисковые и эксгумационные работы в селе Садовое в Тернопольской области.
"Эта информация, изложенная якобы в письме с моей подписью, является фейком, направленным на подрыв исторического конструктивного диалога между Украиной и Польшей. Еще раз подчеркиваю, что полевые работы были успешно завершены 10 мая 2025 года", - заявил Точицкий.
Он добавил, что Украина также ожидает оперативной реакции Министерства культуры Польши, и его руководительницы Анны Врублевской.
Фото: фейковый документ с якобы решением МКСК Украины (facebook.com/mykola.tochytskyi)
В этом году в Украине начали эксгумацию граждан Польши, погибших во время Волынской трагедии. Польша неоднократно призывала к началу этих работ, и недавно Киеву и Варшаве удалось достичь договоренностей по ключевым вопросам.
Эксгумационные работы стартовали в начале апреля в селе Углы в Ровенской области. Поисковые мероприятия также проводились на территории Тернопольской области.
Больше о споре Украины и Польши вокруг Волынской трагедии - в интервью украинского и польского историков для РБК-Украина.
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