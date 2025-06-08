RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Минкульт предупредил о фейке по эксгумации жертв Волынской трагедии

Фото: Николай Точицкий, министр культуры и стратегических коммуникаций (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В сети распространяется фейковое решение Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины приостановить поиск и эксгумацию жертв Волынской трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Николая Точицкого в Facebook.

В фейковом документе, который распространяют в частности среди польской аудитории, говорится о решении приостановить поисковые и эксгумационные работы в селе Садовое в Тернопольской области.

"Эта информация, изложенная якобы в письме с моей подписью, является фейком, направленным на подрыв исторического конструктивного диалога между Украиной и Польшей. Еще раз подчеркиваю, что полевые работы были успешно завершены 10 мая 2025 года", - заявил Точицкий.

Он добавил, что Украина также ожидает оперативной реакции Министерства культуры Польши, и его руководительницы Анны Врублевской.

Фото: фейковый документ с якобы решением МКСК Украины (facebook.com/mykola.tochytskyi)

Поиск и эксгумация жертв Волынской трагедии

В этом году в Украине начали эксгумацию граждан Польши, погибших во время Волынской трагедии. Польша неоднократно призывала к началу этих работ, и недавно Киеву и Варшаве удалось достичь договоренностей по ключевым вопросам.

Эксгумационные работы стартовали в начале апреля в селе Углы в Ровенской области. Поисковые мероприятия также проводились на территории Тернопольской области.

Больше о споре Украины и Польши вокруг Волынской трагедии - в интервью украинского и польского историков для РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаПольшаВолынская трагедияМинистерство культуры