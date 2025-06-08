Минкульт предупредил о фейке по эксгумации жертв Волынской трагедии

В фейковом документе, который распространяют в частности среди польской аудитории, говорится о решении приостановить поисковые и эксгумационные работы в селе Садовое в Тернопольской области.

"Эта информация, изложенная якобы в письме с моей подписью, является фейком, направленным на подрыв исторического конструктивного диалога между Украиной и Польшей. Еще раз подчеркиваю, что полевые работы были успешно завершены 10 мая 2025 года", - заявил Точицкий.

Он добавил, что Украина также ожидает оперативной реакции Министерства культуры Польши, и его руководительницы Анны Врублевской.

Фото: фейковый документ с якобы решением МКСК Украины (facebook.com/mykola.tochytskyi)