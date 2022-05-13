Міністри оборони України та США провели телефонну розмову: обговорили військову допомогу

Міністри оборони США і України Ллойд Остін і Олексій Резніков провели в четвер чергову бесіду телефоном. Обговорили, зокрема, надання країнами Заходу військової допомоги Києву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Twitter глави Пентагону.
"Ми розглянули ситуацію на сході України, і ми обговорили координацію зусиль США і міжнародного суспільства, спрямованих на надання допомоги у сфері безпеки з метою забезпечення України необхідними можливостями для протидії російській агресії", - написав Ллойд.
Раніше керівник Пентагону заявив, що США і їх союзники забезпечать Київ тим, що йому потрібно для самозахисту, так як війна в Україні вступила в нову, не менш небезпечну фазу.
Остін підкреслив, що США продовжать працювати разом і рішуче, щоб надати Україні допомогу зараз і в майбутньому.
Раньше Палата представників США схвалила пакет підтримки України на 40 млрд доларів. Проект отримав необхідну більшість голосів. Надалі його повинен прийняти Сенат, після чого документ відправиться на підпис Байдену.
Нагадаємо, що США вдруге в історії ввели ленд-ліз. Підписаний Джо Байденом закон прискорить постачання військової допомоги і допоможе нам у боротьбі з окупантами.
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