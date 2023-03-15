Министры обороны США и РФ провели телефонный разговор

Как заявляет российское минобороны, разговор был проведен в среду, 15 марта, а инициатором была американская сторона.

О чем именно говорили Остин и Шойгу пока неизвестно. Однако их разговор может быть связан с инцидентом сбивания Россией в Черном море американского БПЛА MQ-9 Reaper.

Позже сам Остин во время итоговой пресс-конференции по окончании "Рамштайна 10" обратился к Шойгу. По его словам, американский дрон затонул в Черном море после того, как по нему нанесли удар российские самолеты.

Остин считает, что пилоты российских истребителей повели себя не профессионально в рамках международного пространства над Черным морем.

"Я уже призвал господина Шойгу быть максимально прозрачными в коммуникациях. США будут продолжать свою рутинную работу в рамках международного воздушного пространства. Мы призываем к тому, чтобы российские истребители действовали профессионально и безопасно", - сказал Остин.