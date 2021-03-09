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Міністра охорони здоров'я Австралії госпіталізували після щеплення AstraZeneca

Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант госпіталізований через два дні після вакцинації від коронавірусу. Його доставили у медзаклад з підозрою на інфекцію.

Про це повідомляє ABC з посиланням на канцелярію міністра.

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Наголошується, що глава австралійського МОЗ прищепився препаратом AstraZeneca. Міністру призначений прийом антибіотиків.

Нагадаємо, раніше в Австрії призупинили вакцинацію від COVID-19 однією партією вакцини компанії AstraZeneca. Оскільки зараз проходить розслідування смерті пацієнта після щеплення.

Крім того, 5 березня уряд Угорщини припинило кампанію з вакцинації населення від COVID-19 препаратом AstraZeneca через технічні проблеми з оповіщенням населення.

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Новини України АвстралияКоронавірусвакцина від коронавірусу
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