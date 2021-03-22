Міністра праці Франції госпіталізували після зараження коронавірусом

Міністра праці Франції Елізабет Борн, яка раніше заразилася коронавірусом, доставили у лікарню. У міністерстві зазначили, що її стан поступово поліпшується.

Про це повідомляє BFM.

"Елізабет Борн перебуває під медичним наглядом у лікарні в районі Парижа і її стан здоров'я покращується", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, 14 березня 59-річна Елізабет Борн у своєму Twitter повідомила, що її тест на коронавірус дав позитивний результат.