Міністра праці Франції госпіталізували після зараження коронавірусом

Міністра праці Франції Елізабет Борн, яка раніше заразилася коронавірусом, доставили у лікарню. У міністерстві зазначили, що її стан поступово поліпшується.
Про це повідомляє BFM.
"Елізабет Борн перебуває під медичним наглядом у лікарні в районі Парижа і її стан здоров'я покращується", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, 14 березня 59-річна Елізабет Борн у своєму Twitter повідомила, що її тест на коронавірус дав позитивний результат.
Нагадаємо, раніше президент Вірменії Армен Саркісян зіткнувся з ускладненнями після перенесеного коронавірусу. Главі держави довелося пройти обстеження через проблем зі здоров'ям.
Також РБК-Україна повідомляла, що міністра охорони здоров'я Австралії госпіталізували після вакцини AstraZeneca. Його доставили у медзаклад з підозрою на інфекцію.
Крім того, президент Сирії Башар Асад і його дружина Асма здали позитивний тест на COVID-19. Тест був зданий після прояви незначних симптомів. Вони обидва будуть продовжувати працювати з дому.