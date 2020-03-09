У міністра культури Франції виявили коронавірус

У міністра культури Франції Франка Рістера діагностували коронавірус Covid-19. Про це повідомляє РБК-Украіна з посиланням на Le Figaro.

У Мінкультури повідомили, що Рістер лікується вдома і перебуває "в хорошій формі".

Зазначається, що сьогодні після виявлення симптомів захворювання, тест міністра виявився позитивним.

Імовірно 46-річний міністр міг заразитися минулого тижня, коли відвідав Національні збори Франції, де виявлено кілька випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, у Франції чотири депутати і два працівника Національної асамблеї (нижньої палати парламенту) заразилися коронавірусом Covid-19.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що загроза пандемії нового коронавірусу стає реальною. При цьому, в ВООЗ відзначили, що це буде перша в історії пандемія, яку можна буде контролювати. Він також додав, що за минулі вихідні кількість зареєстрованих випадків COVID19 перевищила 100 тисяч в 100 країнах.

Відзначимо, на думку китайських експертів, коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу щонайменше до червня.