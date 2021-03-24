Міністра культури Франції госпіталізували з COVID-19

74-річна міністр культури Франції Розелін Бачело була госпіталізована з COVID-19. Вона залишатиметься під наглядом протягом декількох днів.

"Її стан стабільний, причин для занепокоєння немає", - зазначили в міністерстві.

Ця новина з'явилася після того, як міністр з питань зайнятості населення Елізабет Борн (59 років) написала у Твіттері, що вона покинула лікарню. Її госпіталізували минулої п’ятниці, через вісім днів після позитивного тесту на COVID-19.

У французьких лікарнях наразі перебуває близько 27 000 людей з COVID-19, і у вівторок кількість людей, які перебувають у реанімації із цією хворобою, зросла до чотиримісячного максимуму - 4634, у порівнянні з майже 5000 під час другого локдауну в листопаді та понад 7000 у квітні 2020 року.