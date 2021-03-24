Міністра культури Франції госпіталізували з COVID-19

74-річна міністр культури Франції Розелін Бачело була госпіталізована з COVID-19. Вона залишатиметься під наглядом протягом декількох днів.
Про це повідомляє прес-служба міністерства, передає Reuters.
"Її стан стабільний, причин для занепокоєння немає", - зазначили в міністерстві.
Ця новина з'явилася після того, як міністр з питань зайнятості населення Елізабет Борн (59 років) написала у Твіттері, що вона покинула лікарню. Її госпіталізували минулої п’ятниці, через вісім днів після позитивного тесту на COVID-19.
У французьких лікарнях наразі перебуває близько 27 000 людей з COVID-19, і у вівторок кількість людей, які перебувають у реанімації із цією хворобою, зросла до чотиримісячного максимуму - 4634, у порівнянні з майже 5000 під час другого локдауну в листопаді та понад 7000 у квітні 2020 року.
Нагадаємо, 18 березня французький прем'єр-міністр запровадив на місяць локдаун в Парижі та в частині північних регіонів. Рішення ухвалене через стрімке поширення дуже заразних варіантів коронавірусу.
Локдаун розпочався з опівночі 19 березня в 16 найбільш постраждалих від COVID-19 департаментах у великому Паризькому регіоні, північному регіоні Верхня Франція, департаменті Сена і Марна та південній зоні Приморських Альп.
Школи залишаються відкритими, а людям дозволено перебувати на вулиці в радіусі 10 км від їхніх будинків. Людям, які проживають у цих районах, заборонено їздити до інших частин Франції без вагомих причин.