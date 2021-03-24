RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Міністра культури Франції госпіталізували з COVID-19

Автор: Андрій Василюк

74-річна міністр культури Франції Розелін Бачело була госпіталізована з COVID-19. Вона залишатиметься під наглядом протягом декількох днів.

Про це повідомляє прес-служба міністерства, передає Reuters.

"Її стан стабільний, причин для занепокоєння немає", - зазначили в міністерстві.

Ця новина з'явилася після того, як міністр з питань зайнятості населення Елізабет Борн (59 років) написала у Твіттері, що вона покинула лікарню. Її госпіталізували минулої п’ятниці, через вісім днів після позитивного тесту на COVID-19.

У французьких лікарнях наразі перебуває близько 27 000 людей з COVID-19, і у вівторок кількість людей, які перебувають у реанімації із цією хворобою, зросла до чотиримісячного максимуму - 4634, у порівнянні з майже 5000 під час другого локдауну в листопаді та понад 7000 у квітні 2020 року.

Нагадаємо, 18 березня французький прем'єр-міністр запровадив на місяць локдаун в Парижі та в частині північних регіонів. Рішення ухвалене через стрімке поширення дуже заразних варіантів коронавірусу.

Локдаун розпочався з опівночі 19 березня в 16 найбільш постраждалих від COVID-19 департаментах у великому Паризькому регіоні, північному регіоні Верхня Франція, департаменті Сена і Марна та південній зоні Приморських Альп.

Школи залишаються відкритими, а людям дозволено перебувати на вулиці в радіусі 10 км від їхніх будинків. Людям, які проживають у цих районах, заборонено їздити до інших частин Франції без вагомих причин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус
Читайте також
Реєстру немає. Як прикордонники перевіряють COVID-довідки при в'їзді в Україну
Стало відомо як будуть працювати школи Києва після канікул
У Києві переповнені COVID-лікарні. Пацієнтів розміщують у коридорах, - КМДА
Прогноз погоди