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Міністр охорони здоров'я Ізраїлю і його дружина заразилися коронавірусом

Новини » В світі     02.04.2020 - 03:39
Міністр охорони здоров'я Ізраїлю і його дружина заразилися коронавірусом
Фото: Яків Ліцман (wikimedia.org)

Міністр буде працювати в звичайному робочому графіку з дому

У міністра охорони здоров'я Ізраїлю Якова Ліцмана і його дружини був виявлений коронавырус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Haaretz.

Наголошується, що Ліцман і його дружина почуваються добре і будуть перебувати під наглядом в ізоляції.

Міністр буде працювати за звичайним робочим графіком з дому згідно з медичними рекомендаціями.

Всі, хто контактував з міністром за останні два тижні, вирушать на домашній карантин. Зокрема в самоізоляції опиняться шеф Моссаду Йоссі Коен і голова Ради національної безпеки Меїр Бен Шаббат.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу уряд Ізраїлю посилив карантин.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відправився в самоізоляцію після підтвердження коронавірусу у його радника Ривки Палух. Вона прийняла рішення здати тест після того, як коронавірус підтвердився у її чоловіка. Аналізи виявили позитивний результат.

Нетаньяху залишиться на карантині навіть у разі негативного тесту. Найближчі радники ізраїльського прем'єра теж будуть перебувати в самоізоляції, поки не з'ясується, чи заразився хтось з них.

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