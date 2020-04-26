Міністр охорони здоров'я Ізраїлю подав у відставку

Міністр охорони здоров'я Ізраїлю Яаков Ліцман поінформував прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху про своє рішення піти у відставку. Про це повідомляє державне ізраїльське радіо Kan.

Зазначається, що міністр піддавався критиці з боку політичних опонентів за дії, проведені в ході боротьби з поширенням коронавіруса нового типу.

Ліцман попросив перевести його на посаду керівника міністерства будівництва і житлового господарства.

При цьому 12-й канал ізраїльського ТБ стверджує з посиланням на джерела в політичному оточенні Ліцмана, що рішення залишити міністерство не було пов'язано з подібною критикою.

Нагадаємо, у міністра охорони здоров'я Ізраїлю Якова Ліцмана і його дружини був виявлений коронавірус. Міністр переніс захворювання без ускладнень, перебуваючи вдома.

Раніше повідомлялося, що у Нетаньяху не виявили коронавірус після повторного тесту. Раніше Нетаньяху пішов на карантин після того, як у його радника був підтверджений коронавірус.

Зазначимо, що з 19 квітня в Ізраїлі почали поступове ослаблення карантину, яке відбудеться у два етапи.