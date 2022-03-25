RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міністр оборони Чехії відмовилася їхати в Угорщину через позицію по Україні

Фото: Міністр оборони Чехії (army.cz)
Автор: RBC.UA

Міністр оборони Чехії, Яна Чернохова, заявила, що не поїде в Угорщину на зустріч з міністрами оборони Словаччини, Польщі та Угорщини. Все через позицію угорців з приводу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.

Міністр оборони Чехії виступила з заяву від тому, що вона скасовує свою поїздку в Угорщину на зустріч з міністрами оборони Польщі, Угорщини та Словаччини.

Вона також розкритикувала підхід Угорщини до надання допомоги Україні, яка зазнала військового нападу з боку Росії.

"Мені дуже шкода, що дешева російська нафта зараз важливіша для угорських політиків, ніж українська кров", - додала міністр.

Нагадаємо, що Угорщина виступила проти закриття неба над Україною і ембарго на постачання російського газу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії