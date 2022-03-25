Міністр оборони Чехії відмовилася їхати в Угорщину через позицію по Україні

Міністр оборони Чехії, Яна Чернохова, заявила, що не поїде в Угорщину на зустріч з міністрами оборони Словаччини, Польщі та Угорщини. Все через позицію угорців з приводу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky .

Міністр оборони Чехії виступила з заяву від тому, що вона скасовує свою поїздку в Угорщину на зустріч з міністрами оборони Польщі, Угорщини та Словаччини.

Вона також розкритикувала підхід Угорщини до надання допомоги Україні, яка зазнала військового нападу з боку Росії.

"Мені дуже шкода, що дешева російська нафта зараз важливіша для угорських політиків, ніж українська кров", - додала міністр.