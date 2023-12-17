Министр обороны Германии призвал к обязательному призыву в армию: в чем причина

Обязательная военная служба в Германии была отменена еще в 2011 году. Это, в свою очередь, приводит к острой нехватке кадров для бундесвера.

В связи с этим Писториус предложил ввести в стране систему призыва по образцу Швеции. Там с 2017 года военнообязанными числятся все юноши и девушки.

Они проходят обследование военной комиссии на готовность к службе, но призывают лишь небольшую часть из них.

Военная служба в Германии

Заметим, что в Германии служба в армии полностью добровольна. Кроме того, женщины в ФРГ всегда были освобождены от воинской повинности по Основному закону 1949 года.

Переход к шведской модели означал бы изменение этих правил.

Немецкие военные эксперты приветствуют эту инициативу, считая, что только это позволит привлечь в Вооруженные силы Германии больше людей и преодолеть кадровый кризис.

Однако во входящей в правящую коалицию либеральной партии ВДП это уже назвали "огромным посягательством на гражданские свободы".

Подготовка Вооруженных Сил Германии

Напомним, в начале месяца генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил о необходимости устранить недостатки в подготовке немецких Вооруженных сил к обороне страны и НАТО.

Бройер заявил, что видит недостатки в модернизации немецких вооруженных сил для национальной и союзнической обороны.

Он также отметил, что времена, предшествовавшие масштабному российскому вторжению в Украину, уже не вернутся и Германии придется привыкнуть к мнению, что однажды им, возможно, самим придется вести оборонную войну.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину в войне, если другие ослабеют.

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