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Міністр культури Ткаченко прищепився від коронавірусу

Автор: Роман Тверденко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прищепився від коронавірусу. Як і всім в Україні, йому вкололи дозу вакцини AstraZeneca (Covishield).

Про це стало відомо у ході трансляції форуму "Україна 30".

Міністр отримав щеплення разом з низкою медичних працівників під час заходу.

"В питанні безпеки щеплення треба довіряти саме фахівцям, а не кореспондентам в соцмережах або заявам окремих політиків. Не ведіться на дезінформацію та інформаційні провокації. Щеплення робляться вакциною, що пройшла відповідну реєстрацію і схвалена урядами таких країн як Канада і Великобританія", - написав Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що поки не планує вакцинуватися від коронавірусу, оскільки у нього є антитіла до хвороби. У майбутньому він планує отримати щеплення за свій рахунок.

Нагадаємо, в національний план вакцинації внесли зміни, щоб президент і чиновники могли отримати щеплення в числі перших.

Президент Володимир Зеленський, який перехворів раніше COVID, прищепився вакциною Covishield 2 березня.

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Новини України Олександр Ткаченковакцина від коронавірусу
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