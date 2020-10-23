ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Міністр закордонних справ Словенії заразився COVID-19

Автор: Роман Тверденко

Міністр закордонних справ Словенії Анже Логар заразився коронавірусом. Через це глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс відправився на самоізоляцію.

Популярні новини

Про це сам Рінкевічс повідомив у Twitter.

Міністр закордонних справ Латвії заявив, що їх повідомили сьогодні про позитивний результат тесту Логара, з яким у нього була зустріч в середу. Через це Рінкевічс відправився на самоізоляцію, а обов'язки буде виконувати дистанційно.

Також перевірять здоров'я інших співробітників МЗС Латвії, які брали участь у заходах під час візиту міністра зі Словенії.

Раніше повідомлялося, що голову міністерства закордонних справ Бельгії Софі Вілмс госпіталізували з коронавірусом. Вона знаходиться в реанімації.

Також РБК-Україна писало, що COVID-19 підтвердили у глави австрійського МЗС Олександра Шалленберга. Напередодні він контактував з главою МЗС Бельгії.

Обидва епізоди сталися після саміту глав МЗС країн Євросоюзу, який відбувся минулого тижня. Але після нього ні Логар, ні Рінкевічс не пішли на самоізоляцію.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус