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Міністр фінансів Марченко захворів на коронавірус, - нардеп

Київ, Понеділок 09 листопада 2020 17:39
Міністр фінансів Марченко захворів на коронавірус, - нардеп
Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр фінансів України Сергій Марченко захворів на COVID-19. У зв'язку з хворобою він пішов на лікарняний.

Про це повідомила нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук.

За її словами, сьогодні відбулося засідання комітету Ради і було створено робочу групу з питань доступного розмитнення імпортних вживаних автомобілів.

"Після цього ми звернулися до міністра фінансів. З'ясували, що він захворів на COVID-19 і сьогодні на лікарняному. Однак я мала з ним розмову по телефону", - зазначила Верещук.

На відео з 01:30.

Posted by Авто Євро Сила on Monday, November 9, 2020

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що на коронавірус захворів президент України Володимир Зеленський. В Офісі президента повідомили, що він піде на самоізоляцію, але продовжить виконувати обов'язки в дистанційному режимі.

Також повідомлялося, що ще один голова ОДА захворів на COVID-19. Зокрема, сьогодні голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль розповів, що отримав позитивний результат тесту і тепер проходить лікування на самоізоляції.

До цього позитивні тести здали голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів та голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов.

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