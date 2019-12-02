Міністр енергетики США залишає посаду

Міністр енергетики США Рік Перрі залишає посаду. Про це він написав у Twitter.

Перрі залишає посаду 2 грудня 2019 року.

"Сьогодні я прощаюся з Міністерством енергетики. Для мене було честю і привілеєм усього життя служити міністром в адміністрації президента Дональда Трампа. Дякую моїй дружині, моїм дітям й американському народу за те, що дозволили мені служити", - написав він.

Нагадаємо, міністерство енергетики США відмовлялося надавати конгресменам з Демократичної партії документи для процедури імпічменту Дональда Трампа.

До цього міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що подає у відставку після початку процедури імпічменту Дональду Трампу. На своїй посаді Перрі залишиться до кінця року. Відзначається, що у США активно аналізують роль, яку Перрі відіграв у взаєминах президента США з Україною, які тепер стали предметом розслідування щодо початку процедури імпічменту Трампа.

Раніше повідомлялося, що Перрі обговорював з адвокатом американського президента Дональда Трампа Руді Джуліані можливе втручання України в американську президентську кампанію в 2016 році.