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Міністр економіки Франції заразився коронавірусом

Париж, Субота 19 вересня 2020 17:19
Міністр економіки Франції заразився коронавірусом
Фото: Бруно Ле Мер (europarl.europa.eu)
Автор: Анастасия Рокитна

У міністра економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мера виявили коронавірус. Про це стало відомо 19 вересня.

Про це він повідомив в Twitter.

Він додав, що не відчуває жодних симптомів, але буле в ізоляції упродовж 7 днів, продовжуючи виконувати свої обов’язки.

"Мій тест на COVID-19 виявився позитивним. Я негайно ізолювався у своєму помешканні, дотримуючись визначених урядом санітарних норм", - написав Ле Мер.

Він додав, що не відчуває жодних симптомів, але буле в ізоляції упродовж 7 днів, продовжуючи виконувати свої обов’язки.

Нагадаємо, 9 вересня в Британії посилили карантин і контроль за соціальним дистанціюванням.

Крім того, раніше у Лондоні тисячі людей вийшли на протест проти карантину та вакцинації.

Зазначимо, що Британія одна з перших заявила про введення обов'язкового масочного режиму в країні.

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