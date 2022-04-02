Мінують позиції і техніку: окупанти на Поліссі намагаються уповільнити просування ЗСУ

Російські окупанти на Поліському напрямку мінують свої позиції і кинуту техніку. Таким чином, вони намагаються уповільнити просування української армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Повідомляється, що противник продовжує переміщення окремих підрозділів до Білорусі.
"З метою уповільнення просування наших підрозділів окупанти проводять мінування покинутих позицій, шляхів висунення, елементів транспортної інфраструктури і техніки, що не підлягає евакуації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українська армія протягом двох днів може вийти на кордон Київської області з Білоруссю.
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