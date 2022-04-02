Мінують позиції і техніку: окупанти на Поліссі намагаються уповільнити просування ЗСУ

Російські окупанти на Поліському напрямку мінують свої позиції і кинуту техніку. Таким чином, вони намагаються уповільнити просування української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"З метою уповільнення просування наших підрозділів окупанти проводять мінування покинутих позицій, шляхів висунення, елементів транспортної інфраструктури і техніки, що не підлягає евакуації", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що противник продовжує переміщення окремих підрозділів до Білорусі.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українська армія протягом двох днів може вийти на кордон Київської області з Білоруссю.

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