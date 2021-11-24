Мінімум заражень за 2021 рік. У Токіо за добу зафіксували п'ять COVID-випадків

У японському Токіо за добу зафіксували 5 нових випадків коронавірусу. Це є мінімальним показником у місті впродовж поточного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
"У середу столичний уряд Токіо повідомив про п'ять нових випадків зараження коронавірусом, що є найнижчим показником за історію цього року", - йдеться в повідомленні.
За інформацією місцевого видання, цей показник знизився з попереднього рекордного мінімуму - 6 зареєстрованих випадків коронавірусу у понеділок.
Разом з тим добова кількість випадків COVID-19 у японській столиці з середини жовтня залишається нижчою за 50.
Нагадаємо, що ще в серпні 2021 року у Японії фіксували стрімке зростання захворюваності на COVID-19: більш як 20 тисяч осіб за добу.
Разом з тим у Токіо реєстрували близько 5 тисяч випадків коронавірусу щодня.