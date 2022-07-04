Мінімум 25 заводів. Україні потрібні нові можливості в переробці відходів, - Зеленський

Лідери України та Швеції сьогодні, 4 липня 2022 року, обговорили можливості у сфері переробки відходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
Він підкреслив, що на переговорах зі шведським прем'єром Магдаленою Андерссон обговорив оборонну допомогу і санкції проти Росії.
"... а також нові можливості для України, зокрема, в питаннях переробки відходів. У нашій країні довгий час нехтували цією темою, а це не просто про те, що робити зі сміттям, це про безпеку, про якість життя. Нам потрібно мінімум 25 нових сучасних технологічно передових заводів з переробки відходів. Вони здатні забезпечити і енергію, і вторинну сировину, і, нарешті, вирішення старої проблеми звалищ і полігонів відходів, нездатності багатьох громад знайти рішення для відходів", - зазначив Зеленський.
За його словами, відновлення України полягає не просто у відновленні того, що зруйнувала війна, а в тому, щоб стати найбезпечнішою і чистою країною Європи.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський також піднімав питання "зернового коридору" по Чорному морю. За його словами, необхідно домогтися гарантій безпеки не тільки від Російської Федерації.
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