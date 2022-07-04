Мінімум 25 заводів. Україні потрібні нові можливості в переробці відходів, - Зеленський

Він підкреслив, що на переговорах зі шведським прем'єром Магдаленою Андерссон обговорив оборонну допомогу і санкції проти Росії.

"... а також нові можливості для України, зокрема, в питаннях переробки відходів. У нашій країні довгий час нехтували цією темою, а це не просто про те, що робити зі сміттям, це про безпеку, про якість життя. Нам потрібно мінімум 25 нових сучасних технологічно передових заводів з переробки відходів. Вони здатні забезпечити і енергію, і вторинну сировину, і, нарешті, вирішення старої проблеми звалищ і полігонів відходів, нездатності багатьох громад знайти рішення для відходів", - зазначив Зеленський.

За його словами, відновлення України полягає не просто у відновленні того, що зруйнувала війна, а в тому, щоб стати найбезпечнішою і чистою країною Європи.