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Минимальное пособие по безработице увеличат на 500 гривен, но не для всех

Фото: размер пособия по безработице увеличат до 3000 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный центр занятости принял решение о повышении минимального размера пособия по безработице. В случае регистрации в Минюсте оно вступит в силу с 1 октября 2024 года.

Об этом заявил РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, размещенный на сайте ФПУ для обсуждения.

Согласно проекту, минимальный размер пособия по безработице вырастет с 2500 гривен до 3000 гривен для тех, кто имеет семь месяцев страхового стажа в течение последних 12 месяцев, а также для зарегистрированных внутренне перемещенных лиц.

В то же время, для людей без стажа размер останется на уровне 1500 гривен.

Безработица в Украине

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.

По данным Государственной службы занятости, количество официальных безработных в Украине за 2023 год сократилось вдвое до 96,1 тысяч.

В августе 2024 года было зарегистрировано 104,7 безработных (из которых 80,6 тысяч - женщины), помощь получали 55,9 тысяч человек.

Но реальная безработица в Украине значительно выше. По прогнозу правительства, постепенная адаптация производителей к новым условиям деятельности, повышению экономической активности и увеличению рабочих мест, в том числе за счет большего привлечения женщин, станет дополнительным фактором восстановления потребительского спроса и будет способствовать постепенному уменьшению уровня безработицы в 2025 году до 17,7%. То есть работу будут искать около 2 млн человек.

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Работа в УкраинеГосударственная служба статистики