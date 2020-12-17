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Мінімальна захворюваність COVID очікується в перші 14 днів нового року, - Рубан

Автор: Маріанна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

В Україні очікується мінімальна захворюваність на COVID-19 у перші два тижні нового року. В цей період традиційно знижуються показники захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), якою і є коронавірус.

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Про це в коментарі РБК-Україна розповів глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Такі результати засновані на щорічному аналізі даних по грипу та ГРВІ.

"Останні тижні (року - ред.) завжди знижується рівень загальної захворюваності, але збільшується кількість захворювань у сім'ях. Тому необхідно проводити максимальну кількість профілактичних заходів, саме в сім'ях. Крім того, перші два тижні року - це, як правило, мінімальні показники захворюваності", - сказав Рубан.

Він додав, що зменшення захворюваності відбувається із-за зниження активності в організованих колективах.

Раніше РБК-Україна писало, що Рубан не бачить підстав для посилення карантину в Києві зараз.

Відзначимо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в Україні на початку січня прогнозується 20-25 тисяч нових випадків коронавірусу на добу.

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