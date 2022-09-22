Минфин США открыли вакансию "гуру по санкциям": что предусматривает эта должность

"Гуру по санкциям" будет консультировать Казначейство касаемо влияния ограничений на "фискальную и монетарную политику, обменные курсы, финансовые рынки, банковское дело, инвестиции, внешнюю торговлю, энергетику, многостороннюю и двустороннюю помощь, официальный долг" и другие связанные с этим вопросы.

Должность предусматривает заработную плату в размере 150 000 долларов, а также предполагает доступ к государственным тайнам.

Таким образом, США пытается избежать непредвиденных последствий санкций, учитывая то, что их количество и сложность ежедневно растет.

"Мы не хотим, чтобы кто-то просто писал 460-страничную научную работу", - заявил советник замминистра по вопросам терроризма и финансовой разведки Алекс Паретс.

Кандидат на должность должен будет возглавить новое подразделение экономического анализа санкций.

В целом поиск "гуру по санкциям" является следствием того, что США за десятилетие после теракта 11 сентября увеличили количество санкций на 933%. Более того, эта цифра продолжает расти, поскольку Штаты накладывают все больше ограничений на Россию, из-за ее вторжения на территорию Украины.

Одной из главных задач экономиста по вопросам санкций будет избегание экономических потрясений, подобных тем, с которыми столкнулся мировой рынок алюминия в 2018 году, после того, как США ввели ограничения против компаний, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, включая United Co. "Русал Интернешнл" и ПАО "Русал Интернешнл"