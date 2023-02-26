Минэнерго США считает, что пандемия коронавируса началась из-за утечки в Китае, - WSJ

Министерство энергетики США полагает, что причиной начала пандемии COVID-19 стала случайная утечка в одной из китайских лабораторий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Как подчеркивает издание, такая версия начала пандемии от Минэнерго США содержится в засекреченном разведывательном докладе, который был предоставлен Белому дому и ключевым членам Конгресса.

В WSJ отмечают, что позиция ведомства изменилась, поскольку ранее оно не могло определиться относительно того, как именно возник вирус. Теперь Минэнерго присоединилось к Федеральному бюро расследований, у которого такая же позиция по появлению коронавируса.

По информации издания, выводы министерство сделало на основании новых разведывательных данных. При этом в докладе отмечается, что решение было вынесено с "низкой степенью уверенности".

Официальные лица пока отказываются раскрывать информацию о том, какие именно разведданные помогли Минэнерго вынести такое решение насчет появления пандемии.

В WSJ уточняют, что сотрудники разведки все еще собирают информацию о том, как именно возник Covid-19.

В издании добавили, что четыре американских других ведомства, а также национальная разведывательная группа считают, что это, скорее всего, результат естественной передачи вируса, а два еще не определились с ответом.

При этом, несмотря на различия в позициях ведомств, между ними есть консенсус относительно того, что коронавирус не является результатом китайской программы по разработке биологического оружия.