Минэнерго не предоставило расчеты по унификации тарифа на распределение электроэнергии, рассмотрение перенесли

Во время встречи ведомство не предоставило никаких цифр, хотя и заверило, что они у них есть. Также в ходе дискуссии представители госорганов не смогли обосновать народным депутатам необходимость объединения тарифов, как и то, откуда это предложение вообще возникло в повестке дня Ставки верховного главнокомандующего. Поэтому парламентарии запросили подробные расчеты и общий эффект на экономику и промышленность.

"Для того чтобы принимать те или иные решения, нам необходимо видеть расчеты – какие преимущества получит один сектор, а что потеряет другой. Поэтому будет правильно, если вы подготовите цифры, и мы поймем, кто что получает, кто теряет и кто есть основным бенефициаром этой истории. Тогда у нас будет нормальная сбалансированная дискуссия.

В свою очередь представитель Минэнерго подтвердил наличие предварительных расчетов и всеобщую готовность предоставить их. В то же время он признал, что эти расчеты сугубо теоретическими.

Напомним, НКРЭКУ 17 июля планировала рассмотрение проекта постановления "Об утверждении изменений в Порядок установления (формирования) тарифов на услуги по распределению электрической энергии" (изменения в постановление НКРЭКУ от 05.10.2018 №1175)". Но из-за критики бизнеса рассмотрение этого решения было перенесено на неделю.

По оценкам GMK Center, унификация тарифов приведет к дублированию издержек промышленных предприятий. Общее увеличение расходов предприятий ГМК составит примерно 10 млрд грн в год, в масштабах всей экономики – примерно 26 млрд грн. Кроме того, такая унификация тарифов приведет к дискриминации крупных отечественных потребителей и противоречит европейским директивам.