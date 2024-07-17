RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минэнерго не предоставило расчеты по унификации тарифа на распределение электроэнергии, рассмотрение перенесли

Фото: Минэнерго не предоставило расчеты по унификации тарифа на распределение электроэнергии (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития попросил Министерство энергетики и Нацкомиссию по энергетике предоставить расчеты, оценивающие влияние на рынок и ожидаемый экономический эффект от объединения тарифов на распределение 1-го и 2-го классов промышленных потребителей электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center.

Во время встречи ведомство не предоставило никаких цифр, хотя и заверило, что они у них есть. Также в ходе дискуссии представители госорганов не смогли обосновать народным депутатам необходимость объединения тарифов, как и то, откуда это предложение вообще возникло в повестке дня Ставки верховного главнокомандующего. Поэтому парламентарии запросили подробные расчеты и общий эффект на экономику и промышленность.

"Для того чтобы принимать те или иные решения, нам необходимо видеть расчеты – какие преимущества получит один сектор, а что потеряет другой. Поэтому будет правильно, если вы подготовите цифры, и мы поймем, кто что получает, кто теряет и кто есть основным бенефициаром этой истории. Тогда у нас будет нормальная сбалансированная дискуссия.

В свою очередь представитель Минэнерго подтвердил наличие предварительных расчетов и всеобщую готовность предоставить их. В то же время он признал, что эти расчеты сугубо теоретическими.

Напомним, НКРЭКУ 17 июля планировала рассмотрение проекта постановления "Об утверждении изменений в Порядок установления (формирования) тарифов на услуги по распределению электрической энергии" (изменения в постановление НКРЭКУ от 05.10.2018 №1175)". Но из-за критики бизнеса рассмотрение этого решения было перенесено на неделю.

По оценкам GMK Center, унификация тарифов приведет к дублированию издержек промышленных предприятий. Общее увеличение расходов предприятий ГМК составит примерно 10 млрд грн в год, в масштабах всей экономики – примерно 26 млрд грн. Кроме того, такая унификация тарифов приведет к дискриминации крупных отечественных потребителей и противоречит европейским директивам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News