У Мінекономіки ФРН заявили про пошук альтернатив газу з РФ

Фото: Петер Альтмайєр (GettyImages)

Так, Німеччина планує побудувати інфраструктуру для приймання та перероблювання зрідженого газу

У Міністерстві економіки Німеччини заявили про необхідність пошуку альтернативних джерел постачання газу до країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

Зазначимо, зараз більшість газу країна отримує з Росії.

"У нас понад 40 років позитивного досвіду постачання газу. Але важливо, щоб були й інші джерела", - підкреслив міністр економіки Німеччини Петер Альтмайєр під час конференції з питань зрідженого газу у Берліні.

Глава Мінекономіки анонсував, що найближчим часом Німеччина планує побудувати інфраструктуру для приймання та перероблювання зрідженого газу. Таким чином держава зможе збільшити закупівлю газу зі США, Катару та інших країн світу.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європа не опиниться у залежності від російського газу в результаті будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Як писало РБК-Україна, постпред США при ЄС Гордон Сондленд, посол США в Данії Карла Сендс і посол США в Німеччині Річард Гренелл закликали Європу відмовитися від будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". На їхню думку, газопровід може значно посилити тиск РФ на Євросоюз, що становить небезпеку для ЄС та всього Заходу.

Додамо, Франція планує виступити проти Німеччини в питанні про долю російського газового проекту "Північний потік-2". Франція не хоче посилювати залежність від Росії.