Милованов розповів, яким буде новий Трудовий кодекс

Фото: Тимофій Милованов (facebook.com NationalBankOfUkraine)

У Кабміні готують ряд змін у зайнятості громадян

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, які зміни Кабінет міністрів готує в Трудовий кодекс. Про це він повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1".

Міністр повідомив, що українським працівникам хочуть збільшити терміни відпустки своїм коштом вдвічі - від 15 до 30 днів.

"Люди мають на це право, і ходять у такі відпустки з потреби", - сказав він.

Відповідаючи на питання про анонсовану реформу зайнятості в Україні, Милованов заявив:

"Багато з того, що сьогодні є (гнучкий робочий графік, дистанційна робота та робота з дому - ред.), насправді охоплює дистанційну роботу та інше, але це не є дозволеним. І це завжди привід для певних штрафів від органів. Тому частина реформи полягає в тому, щоб те, що відбувається де-факто було закріплено на рівні нормативних документів".

Також він розповів, як Кабмін буде стежити за тим, щоб не звільняли людей з інвалідністю, вагітних жінок, пенсіонерів та осіб у декретній відпустці.

"Як сьогодні відбувається звільнення таких людей, насправді, вони є захищеними по українському законодавству, але відбуваються маніпуляції через реформування, реорганізацію або зміну юридичної особи. Ми чітко пропишемо, щоб це було складніше робити, а в ідеалі неможливо", - повідомив Милованов.

За його словами, з'являться також трудові договори в електронному вигляді.

"Ми говоримо про письмовий трудовий договір. Він може бути в електронному вигляді, це може бути e-mail, але писемність важлива в тому, щоб не було усної форми... Сьогодні законодавство дозволяє мати цей договір в усній формі й людина незахищена", - резюмував Милованов.

Нагадаємо, раніше Милованов назвав галузі, в яких працює найбільше українців. Лідером є сфера торгівлі.

Також РБК-Україна писало, що максимальна допомога по безробіттю збільшиться з 1 грудня 2019 року з 8028 грн до 8408 грн в місяць.