Мільйони американців залишилися без світла, негода зірвала постачання вакцин

Мільйони жителів південних штатів США через надзвичайно холодної погоди залишилися без електрики. Найбільше постраждав штат Техас.
Про це повідомляє сайт poweroutage.us.
Згідно сайту poweroutage.us, відстежує перебої в подачі електроенергії в країні, на даний момент без світла залишаються понад 4 млн осіб, з них у Техасі - понад 3,6 млн.
Погода зірвала поставки 400 тис. доз вакцини проти COVID-19, відклавши їх прибуття принаймні до середовища.
За даними FlightAware, по всій країні затримано понад 3 тис. авіарейсів. Причому більше половини з них - у штаті Техас. У Х'юстоні офіційні особи заявили, що злітно-посадкові смуги аеропорту Буша будуть закриті щонайменше до вівторка.
Нагадаємо, 8 січня у Мадриді снігопад паралізував роботу аеропорту та залізничного транспорту. На півночі Іспанії зафіксовано рекордний температурний мінімум.
Крім того, жертвами потужних снігопадів в Іспанії, викликаних штормом "Філомена", стали чотири людини. Також відомо, що в країні залишаються заблокованими 400 магістральних трас і доріг. В 50 регіонах країни влада оголосила найвищий ступінь небезпеки.
Додамо, що у Мадриді оцінили збиток від снігопадів в 1,4 млрд євро.