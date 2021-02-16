Мільйони американців залишилися без світла, негода зірвала постачання вакцин

Згідно сайту poweroutage.us, відстежує перебої в подачі електроенергії в країні, на даний момент без світла залишаються понад 4 млн осіб, з них у Техасі - понад 3,6 млн.

Погода зірвала поставки 400 тис. доз вакцини проти COVID-19, відклавши їх прибуття принаймні до середовища.

За даними FlightAware, по всій країні затримано понад 3 тис. авіарейсів. Причому більше половини з них - у штаті Техас. У Х'юстоні офіційні особи заявили, що злітно-посадкові смуги аеропорту Буша будуть закриті щонайменше до вівторка.