Мільйонні виплати правлінню "Нафтогазу" неадекватні результатам його роботи, - експерт

Зокрема, експерт проаналізував інформацію про винагороду членів правління НАК "Нафтогаз України" за 2020 рік і дійшов висновку, що в даному питанні цікавий підхід до результативності - зіставлення цілей та отриманих результатів. Однак, на жаль, результативність правління НАКу далеко не завжди очевидна.

"У голови правління, крім основної мети - отримання прибутку і виплата дивідендів державі, включені додаткові індивідуальні цілі, наприклад, скорочення залежності країни від імпорту природного газу. За фактом, імпортна залежність країни по газу скорочувалася, але перш за все шляхом скорочення споживання (з різних причин: енергозбереження та економічний спад). Але і зростання видобутку в "Нафтогазі" за останні роки не спостерігалося. Тобто, якщо на тлі падіння споживання падала і видобуток, то голова правління все одно ефективний і має право на бонуси?"- зазначає Андріан Прокип.

На його думку, точно також цікаво поглянути на цілі Сергія Переломи, який отримав винагороду в сумі 62,8 млн грн (до оподаткування).

"Серед цілей йому поставлених - "прискорити перехід до сталої енергетики шляхом реалізації проектів з генерації енергії сонця і вітру". Вагомість мети - 20%! Результат переломи з цією метою - будівництво СЕС Чуднів (встановлена потужність - 33,31 МВт) та СЕС Андріївка (1 МВт, у документі чомусь зазначено, що це ВЕС). Разом, на хвилиночку, це - 0,47% від встановленої потужності об'єктів ВДЕ (СЕС + ВЕС + БіоЕС) в Україні. Тобто за внесок у нову енергетику в розмірі менше піввідсотка дають 20% всіх виплат винагороди переломі. Може "Нафтогаз", з його любов'ю до експатів взяв би краще на роботу Карла Стурена і Віндкрафт Україна, щоб цю функцію виконувати? Результат був би вищим за ті ж гроші", - пише енергоексперт.

Говорячи про виплату 59,5 млн грн виконавчому директору з трансформації, члену правління Отто Ватерландеру, експерт зазначив, що серед його цілей, зокрема - "забезпечення видобутку газу".

"Вага цілі, увага - 5%. І тут ключові результати пана Ватерландера, зазначені в документі: забезпечення видобутку у 2020 р. - 13,2 млрд куб. м товарного газу і забезпечення видобутку у 2021 на аналогічному постійному рівні. Але у 2019 році обсяг видобутку товарного газу становив 13,6. Тобто, закладалося зменшення видобутку на 400 млн куб м г/г, і посадова особа за виконання плану зменшення отримує премію", - зазначає Прокіп.

Він також повідомив, що серед "позитивних" результатів роботи Ватерландера (за оцінкою голови правління Андрія Коболєва) було, згідно з документом, "укладення угоди з розподілу продукції (УРП) з Vermillion". Однак угода укладена не була - Vermillion вийшла з переговорів.

На думку експерта, невиразними виглядають і цілі члена правління Петруса Стефануса Ван Дрила, винагорода якого склала 45,9 млн грн. Серед індивідуальних цілей - "сприяння СП з буріння і контракту з інтенсифікації видобутку".

"Хтось щось чув про СП з буріння? Ні, однак виконання завдання було оцінено на відмінно. Серед інших завдань: "Регулярно надавати покращені звіти з чіткими визначеннями або "єдиною версією істини" - також відмінно. Що є "єдиною версією істини" поки невідомо, проте читаючи майже абсурдні KPI, розумієш, що істина з таким менеджментом і таким цілепокладанням, десь... десь там, куди нам всім не можна пхати свій ніс", - зазначив Андріан Прокіп.