Мільйонні збитки та масова загибель фауни: "Житомирводоканал" забруднив річку Тетерів

"Перші скиди неочищених вод підприємство здійснило ще 7 серпня. Протягом наступних днів Держекоінспекція Поліського округу здійснювала моніторинг екологічної ситуації на р. Тетерів", - відзначив Мальований.

За словами голови Держекоінспекції, у воді виявили відхилення від норми за вмістом аміаку, нітриту, нітрату, заліза, фосфату та низький рівень розчиненого кисню. У зразках грунту був перевищений рівень амонію в 3 рази, фосфору в 1,5 раза й хлоридів у 2,5 раза.

"9 серпня Інспекція Поліського округу здійснила позапланову перевірку КП "Житомирводоканал", за результатами якої встановлено, що загалом підприємство скинуло до Тетерева 120 тис.м3 неочищених стічних вод", - додав Мальований.

Згідно з даними Держекоінспекції, сума збитків внаслідок забруднення річки становить 22,88 млн гривень.