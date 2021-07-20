Більше мільйона школярів Великобританії ізолюються через контакт з хворими на COVID

За останні два тижні, кількість британських школярів, які були змушені ізолюватися через контакт з хворими на COVID - зріс на 70%. У 47 тисячі учнів було підтверджено коронавірус, тоді як інші контактували з ними у школі, або за її межами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Варто відзначити, що разом з 15% (1,05 мільйона) від усіх учнів державних шкіл Англії, самоізолюватися були вимушені й 7% вчителів. Кількість шкіл яку були змушені зачинитися через спалах захворювання також збільшилась.

"У міру наближення кінця семестру в школах спостерігається ще одне різке падіння відвідуваності, в основному через ізоляції учнів. Однак також різко зросла кількість підтверджених випадків Covid в школах", - відзначив генеральний секретар профспілки шкільних керівників NAHT Пол Вайтмен.

Опозиція Великобританії, зі свого боку, критикує уряд країни через те, що він, нібито, робить недостатньо аби компенсувати збитки, яких школярам завдають перерви під час навчального процесу.