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Мільйон доларів за щеплення: у США оголосили переможця першої лотереї вакцинації

Автор: Анастасія Рокитна

У штаті Огайо (США) для заохочення населення активніше робити COVID-щеплення провели лотерею серед вакцинованих від коронавірусу. Першою переможницею лотерії стала 22-річна Ебігейл Бугенске з передмістя Цинциннаті.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter губернатор штату Майк Девін.

Лотерея проводилася і серед підлітків - Джозеф Костелло виграв стипендію на навчання в коледжі.

Згідно з правилами лотереї, протягом місяця організатори щотижня оголошуватимуть по одному переможцю розіграшу. Ще по 1 млн доларів зможе виграти чотири жителі штату, які зробили вакцину проти коронавірусу.

Повідомляється, що на участь у лотереї зареєструвалися 2,7 млн осіб. Ще 100 тисяч підлітків претендують на перемогу в розіграші повної чотирирічної стипендії на навчання в університетах штату Огайо.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден скасував обов'язкову вимогу на носіння масок для людей, які вакцинувалися від коронавірусу.

Крім того, в Сполучених Штатах менш ніж за тиждень вакцинували понад 600 тисяч дітей.

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