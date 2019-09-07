Милашка: дочка Полякової збентежила сонячним образом (фото)

14-річна Маша Полякова порадувала фанів американським фото
Старша донька Олі Полякової Маша, яка активно веде блог і ділиться зі своїми підписниками фото і розповідями про повсякденне життя, порадувала шанувальників черговим милим знімком, зробленим в Лос-Анджелесі (США). Старша донька Королеви ночі на своїй сторінці в Instagram також звернулася до фанів із питанням.
14-річна Маша, яку називають копією її зіркової мами, на сонячному кадрі в парку біля озера постала в легкій сукні з "леопардовим" принтом та світлому капелюшку.
"Хотіли б зі мною зустрітися?" - запитала донька відомої української співачки.
Донька Олі Полякової Маша показала фото з Лос Анджелеса (Фото: instagram.com/mashapolyakova)
Користувачі мережі жваво відреагували на публікацію і зазначили, що з такою красунею завжди хочеться зустрітися, однак у той же час іронізують, що правильніше буде почекати до повноліття.
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, Маша Полякова періодично інтригує підписників відвертими образами. Нещодавно дівчина в купальнику вразила уяву фанатів, які зазначили, що в такому образі вона навіть перевершила свою маму.
Також ми писали про те, що ще одне вбрання від Маші Полякової викликало фурор в мережі. Дівчина позувала в ультратрендовом образі всім на заздрість.