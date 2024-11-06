"Милан" шокировал "Реал", "Спортинг" сенсационно разбил "Манчестер Сити": обзор Лиги чемпионов

Лига чемпионов, основной раунд, 4-й тур

ПСВ – "Жирона" – 4:0

Голы: Фламинго, 16, Тильман, 33, Бакайоко, 83, Крейчи, 88 (автогол)

Удаление: Мартинес, 55 (Ж, вторая желтая карточка)

"Слован" – "Динамо" С – 1:4

Голы: Стрелец, 5 – Шпикич, 10, П. Сучич, 30, Куленович, 54, 72

"Реал" – "Милан" – 1:3

Голы: Винисиус, 23 (пенальти) – Тиав, 12, Мората, 39, Рейндерс, 73

"Ливерпуль" – "Байер" – 4:0

Голы: Диас, 61, 83, 90+2, Гакпо, 63

"Боруссия" Д – "Штурм" – 1:0

Гол: Мален, 85

"Спортинг" – "Манчестер Сити" – 4:1

Голы: Декереш, 38, 49 (пенальти), 81 (пенальти), Араухо, 46 – Фоден, 4

Нереализованный пенальти: Холланд, 69 (МС)

"Лилль" – "Ювентус" – 1:1

Голы: Дэвид, 27 – Влахович, 60 (пенальти)

"Селтик" – РБ "Лейпциг" – 3:1

Голы: Кюн, 35, 45+1, Хатате, 72 – Баумгартнер, 23

"Болонья" – "Монако" – 0:1

Гол: Керер, 86

Украинец Лунин не смог остановить "Милан". "Россонери" оформили быстрый мяч на "Бернабеу" – Тиав головой замкнул навес Пулишича с углового. Мадридцы вернулись в игру с реализованным пенальти Винисиуса. Однако еще до перерыва команда Паулу Фонсеки снова повела. Это Мората вовремя оказался на добивании после сэйва Лунина. Во втором же тайме Рейндерс разыграл яркую атаку с Леаном и из пределов штрафной отправил мяч между ног украинскому киперу.

После безголевого первого тайма "Ливерпуль" шокировал чемпиона Германии четырьмя голами во второй половине. Главным героем стал Диас, оформивший хет-трик. Сначала он реализовал выход один на один, дальше разобрался во вратарской, а затем – сыграл на добивании. Гакпо же головой замкнул навес Салаха. Мерсисайдцы триумфовали во всех четырех турах на старте турнира. Повторить такое достижение в среду сможет бирмингемская "Астон Вилла".

Сенсация произошла в Лиссабоне, где "Спортинг" разгромил "Ман Сити". Звезду "горожан" Холанда, не реализовавшего одиннадцатиметровый, затмил Декереш с хет-триком. Шведский форвард сравнял счет после раннего гола Фодена с линии штрафной, а затем дважды забил с отметки. Кроме того, Араухо реализовал выход один на один с Эдерсоном. Наставник "львов" Рубен Аморим 10 ноября возглавит самого принципиального оппонента "Сити" – "Манчестер Юнайтед". "Спортинг" набрал 10 очков.

Миром закончился поединок в Лилле. Местные "доги" повели в счете в середине первого тайма, когда Дэвид убежал на свидание с Ди Грегорио и метко пробил под дальнюю штангу. "Юве" отыгрался на 60-й минуте – Влахович реализовал одиннадцатиметровый за фол против Консейсана. Обе команды набрали по 7 пунктов в четырех турах и сравнялись с "Манчестер Сити".