Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше: есть погибший и пострадавшие

"Генеральное консульство Украины в Люблине оказывает консульскую помощь украинцам, попавшим в ДТП на польско-украинской границе", - сообщил Николенко.

По информации МИД, микроавтобус с 9 пассажирами-гражданами Украины столкнулся со стоящим в очереди грузовиком на прохождение пограничного контроля.

В результате чего один гражданин погиб, остальные получили травмы разной степени тяжести. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

"Украинские консулы взаимодействуют с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств аварии и принимаются меры по репатриации тела погибшего. Решается также вопрос доставки пассажиров в Украину другим транспортом", - добавил Николенко.

ДТП с участием украинцев

Напомним, на днях в Словакии в ДТП попал автобус, где находились 53 граждан Украины. Тогда восемь человек пострадали в результате аварии.

Также мы писали, что 14 декабря на польско-украинской границе произошел наезд на троих украинских водителей.

Кроме того, в ноябре в Польше микроавтобус с украинскими попал в аварию. Тогда в результате ДТП погибли трое украинцев: две женщины и ребенок шести лет. Еще четверо граждан Украины получили травмы разной степени тяжести.

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