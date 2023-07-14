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В Николаевской области нашли тела двух мужчин. Их расстреляли военные РФ

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На освобожденной территории Николаевской области правоохранители обнаружили тела двух мужчин, которых в прошлом году расстреляли военные РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую областную прокуратуру.

"Во время очередного осмотра местности и фиксирования военных преступлений оккупантов в отношении гражданского населения в селе Степное Воскресенской территориальной общины Николаевского района обнаружены тела двух местных жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о мужчинах 20-ти и 34-х лет, которых весной прошлого года расстреляли военные РФ.

Фото: процесс эксгумации (facebook.com/mykprok)

Расследование

Прокуратура сообщила, что тела погибших направили в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для исследования. Принимаются меры по установлению обстоятельств, свидетелей и очевидцев совершения преступления.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством.

Эксгумация в Украине

В Изюме Харьковской области на месте массового захоронения людей уже эксгумировали 427 тел. Пятеро из которых – дети. ВСУ уволили Изюм 11 сентября, после чего там было обнаружено место массового захоронения людей в лесу.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что с момента деоккупации территорий было обнаружено 1370 тел погибших украинцев, большинство из которых были убиты из стрелкового оружия или умерли от минно-взрывных травм. Однако личности 197 человек до сих пор остаются неизвестными.

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