В Николаевской области военный кинул гранату на территорию ТЦК: его арестовали

В Вознесенском районе Николаевской области военный кинул гранату на территорию территориального центра комплектования. Ему избрали меру пресечения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральный районный суд Николаева в Facebook.
Инцидент произошел в конце февраля. Согласно материалам ходатайства, военный, который ушел в СОЧ, бросил гранату Ф-1 на территорию ТЦК, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
В результате взрыва были повреждены два автомобиля ТЦК. Теперь их нельзя эксплуатировать.
"На судебном заседании мужчина объяснил, что действительно бросил гранату на территорию ТЦК, находясь в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с женой. Гранату обнаружил среди вещей в своем рюкзаке", - уточнили в суде.
Сторона защиты просила для подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста.
"Судья Иван Дирко принял решение применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", - добавили в суде.
Напомним, летом прошлого года в Луцке неизвестный бросил гранату в толпу людей. В результате инцидента были пострадавшие.
Также в июне прошлого года в Киеве мужчина бросил гранату в сторону многоэтажки. Женщина получила ранения.
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