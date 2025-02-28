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В Николаевской области военный кинул гранату на территорию ТЦК: его арестовали

Николаев, Пятница 28 февраля 2025 16:29
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В Николаевской области военный кинул гранату на территорию ТЦК: его арестовали Иллюстративное фото: в Николаевской области военный кинул гранату в сторону здания ТЦК (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Вознесенском районе Николаевской области военный кинул гранату на территорию территориального центра комплектования. Ему избрали меру пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральный районный суд Николаева в Facebook.

Инцидент произошел в конце февраля. Согласно материалам ходатайства, военный, который ушел в СОЧ, бросил гранату Ф-1 на территорию ТЦК, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В результате взрыва были повреждены два автомобиля ТЦК. Теперь их нельзя эксплуатировать.

"На судебном заседании мужчина объяснил, что действительно бросил гранату на территорию ТЦК, находясь в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с женой. Гранату обнаружил среди вещей в своем рюкзаке", - уточнили в суде.

Сторона защиты просила для подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Судья Иван Дирко принял решение применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", - добавили в суде.

Инциденты с гранатами

Напомним, летом прошлого года в Луцке неизвестный бросил гранату в толпу людей. В результате инцидента были пострадавшие.

Также в июне прошлого года в Киеве мужчина бросил гранату в сторону многоэтажки. Женщина получила ранения.

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Николаевская область ТЦК Взрыв
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