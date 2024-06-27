В Николаевской области обломки ракеты упали на трассу: произошло ДТП, есть раненые

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 27 июня российские войска массированно обстреляли территорию Украины, использовав дроны и ракеты. Взрывы слышны были в Киеве, в Хмельницкой области.

Как ранее отмечал Ким, над Николаевской областью были сбиты шесть российских дронов и три крылатые ракеты. В общей сложности РФ запустила шесть ракет, в том числе "Кинжал" и 23 дрона. ПВО сбила пять ракет и все дроны.

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