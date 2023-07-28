В Николаевской области трактористы подорвались на снаряде: один мужчина погиб

Недалеко от села Лепетиха Березнеговатской общины двое трактористов подорвались на кассетном снаряде. В результате взрыва один мужчина погиб на месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета.
По его словам, двое трактористов приехали на поле, чтобы заготовить на зиму для скота солому. В какой-то момент один из крестьян наступил на лежавший на поле кассетный снаряд и опасное устройство сдетонировал.
В результате взрыва мужчины получили минно-взрывные травмы тела. 48-летний потерпевший скончался на месте происшествия, другого доставили в медицинское учреждение.
"В очередной раз обращаюсь к гражданам, будьте максимально внимательны и осторожны, особенно в тех населенных пунктах, которые подвергались активным обстрелам. При обнаружении опасных взрывных предметов сразу звоните по телефону 102", - подчеркнул Шайхет.
Заминированные территории Украины
Следует заметить, что на деоккупированных территориях местные жители регулярно попадают на мины. По данным ГСЧС, потенциально опасными из-за заминирования треть от общей площади Украины.
Спасатели призывают украинцев не посещать леса, поля, лесополосы, обочины дорог, берега водоемов и т.д. Это может быть смертельно небезопасно.
Разминирование Украины
Из-за боевых действий и оккупации часть территорий Украины загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.
Поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.
Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей.
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