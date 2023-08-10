В Николаевской области произошло ДТП с участием скорой: есть жертвы

"Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня с участием автомобилей Volkswagen Jetta и автомобиля скорой медицинской помощи Peugeot Partner на автодороге Н-24 "Благовещенское-Николаев" неподалеку от с. Михайловка Новоодесской общины Николаевской области", - сообщил Шайхет.

По его данным, в результате столкновения автомобилей погибли оба водителя и пассажир-медработник из спецавтомобиля.

В настоящее время на месте работают следователи и спасатели. Правоохранители в это время устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

ДТП в Украине

Напомним, на днях смертельное ДТП произошло в Сумах. В результате аварии один из участников погиб, еще трое травмированных.

Ранее мы также писали, что в Полтавской области столкнулись маршрутка с автомобилем Volkswagen Tiguan. В результате происшествия погибли два человека, еще 11 получили телесные повреждения.

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