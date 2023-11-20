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В Николаевской области в ДТП с военными погибла журналистка. Начато расследование

Архивное фото: В Николаевской области началось расследование ДТП с военным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием военных. В результате этого погибла местная журналистка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Трагедия произошла около шести вечера 19 ноября 2023 года.

Военный автомобиль и легковушка, за рулем которой находилась журналистка одного из Николаевских СМИ, столкнулись на трассе вблизи села Ефремовка, Новобугского района.

Фото: Последствия ДТП (dbr.gov.ua)

"Водитель и пассажир - ее муж от полученных повреждений скончались в больнице", - пишет ГБР.

Начато расследование

Уголовное производство открыто по факту нарушения правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее телесные повреждения или гибель потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает наказание - до 10 лет лишения свободы.

О ком идет речь

Издание "Новости-N" сообщает, что в упомянутом ДТП погибла их журналистка Елена Левицкая вместе со своим мужем Сергеем. Девушке было 29 лет.

ДТП в Украине

Сегодня сообщалось, что в Черновцах на улице Маланчука произошло смертельное ДТП. Автомобиль влетел в дерево, в результате чего погиб водитель и двое пассажиров.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий рассказал, что за 10 месяцев текущего года в Украине погибли 2 492 человека в результате дорожно-транспортных происшествий. 

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Николаевская областьГБР