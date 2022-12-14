В Николаевской области эксгумировали тела троих детей, убитых россиянами летом

Отмечается, что следователи полиции, криминалисты и взрывотехники провели эксгумацию тел трех жительниц села Новопетровка Широковской объединенной территориальной громады Баштанского района 12-ти, 14-ти и 16-ти лет.

Правоохранители установили, что в июне во время вражеского обстрела поселка несовершеннолетние девушки находились во дворе домовладения, куда попал один из снарядов. Их похоронили на местном кладбище.

Выводы судебно-медицинских экспертов говорят о том, что дети погибли от полученных минно-взрывных травм.

По фактам российской агрессии против мирного населения правоохранители расследуют уголовные производства по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством) Уголовного кодекса.