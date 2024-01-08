В Николаевской области из-за непогоды закрыли движение по некоторым трассам: список

"В связи с ухудшением погодных условий закрываем движение для грузового транспорта и автобусов на некоторых участках трасс в Николаевской области", – написал Ким.

Движение перекрыто на следующих трассах:

М-13 из Кропивницкого на Кишинев (в пределах Николаевской области);

М-14 в Одессу;

Н-11 на Днепр;

Н-14 на Кропивницкий;

Н-24 на Киев.

По словам Кима, по состоянию на 18:00 в области пока остаются обесточенными 30,8 тысяч потребителей.

"Все службы работают в усиленном режиме, происходит расчистка и обработка путей противогололедной смесью", - подчеркнул он.

Ухудшение погоды в Украине

Напомним, что 8 января погода резко ухудшилась по всей территории Украины. Из-за мощного мороза, шквального ветра и осадков обесточены сотни населенных пунктов. Также в ряде регионов есть сбои в работе общественного транспорта, а гололедица и сильный ветер спровоцировали падение деревьев, пробки и аварии.

Подробнее о ситуации в разных городах Украины вследствие ухудшения погоды – читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Также мы писали подробно о ситуации в Одессе и области, где метель набирает обороты.

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