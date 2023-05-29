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В Николаевской области автомобиль наехал на мину: два человека получили ранения

Фото: Заминированная территория (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Николаевской области сегодня автомобиль наехал на противопехотную мину. Из-за этого двое мужчин получили ранения, медики уже оказывают им помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета.

"Досадный случай произошел сегодня, на берегу Днепро-Бугского лимана, между населенными пунктами Лупарево и Лиманы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое мужчин 47-ми и 61-го лет приехали на Mitsubishi Pajero Sport, чтобы набрать песка для строительных работ, и наехали на противопехотную мину.

"Мужчины получили травмы различной степени тяжести. Сейчас медики оказывают им квалифицированную медицинскую помощь", - добавил начальник полиции.

Разминирование Украины

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию территорий. Страна планирует также создать коалицию государств для помощи в этой сфере.

Министр внутренних дел Игорь Клименко добавил, что Украина считает приоритетными участками для разминирования трассы под линиями электропередачи, а также поля, чтобы обеспечить безопасность аграриям.

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