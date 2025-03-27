В Николаевской области ввели дополнительные меры безопасности из-за угрозы терактов

В Николаевской области внедрены дополнительные меры безопасности для предотвращения потенциальных угроз.

Основные меры безопасности:

усиленный контроль на блокпостах, в публичных местах и во время массовых мероприятий;

проверка транспорта;

патрулирование территорий с целью выявления потенциальных угроз;

использование металлодетекторов и современного оборудования для проверок;

дополнительные проверки возле отделений полиции и в местах массового скопления людей.

"По состоянию на сегодня на улицах населенных пунктов региона увеличено количество нарядов полиции, которые в круглосуточном режиме следят за безопасностью", - пояснили правоохранители.

По их словам, для оперативного реагирования на любые подозрительные ситуации созданы дополнительные пешие и мобильные патрули, в зоне активности транспортных средств усилен контроль на блокпостах с целью проверки транспорта на наличие опасных предметов и подозрительных лиц.

Фото: в Николаевской области усилили меры безопасности (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

Правоохранители также создали специальные подразделения, оснащенные современным оборудованием для выявления взрывчатых веществ и проведения детальных проверок в местах массового скопления людей. Также ведется мониторинг с помощью систем видеонаблюдения, металлодетекторов и детекторов взрывчатых веществ на входах к важным объектам.

В полиции объяснили, что используются аналитические системы для сбора и анализа данных о потенциальных угрозах, включая информацию из открытых источников и сигналов от граждан, что позволяет заранее выявлять подозрительных лиц или необычные действия.

"Такие меры направлены не только на снижение риска терактов, но и на оперативное выявление потенциальных угроз и быстрое реагирование, что является ключевыми факторами в обеспечении безопасности населения", - подытожили в полиции.