В Николаевской области ввели дополнительные меры безопасности из-за угрозы терактов
В Николаевской области усилили меры безопасности. В городе уде больше патрулей, проверок и спецоборудования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Николаевской области.
В Николаевской области внедрены дополнительные меры безопасности для предотвращения потенциальных угроз.
Основные меры безопасности:
- усиленный контроль на блокпостах, в публичных местах и во время массовых мероприятий;
- проверка транспорта;
- патрулирование территорий с целью выявления потенциальных угроз;
- использование металлодетекторов и современного оборудования для проверок;
- дополнительные проверки возле отделений полиции и в местах массового скопления людей.
"По состоянию на сегодня на улицах населенных пунктов региона увеличено количество нарядов полиции, которые в круглосуточном режиме следят за безопасностью", - пояснили правоохранители.
По их словам, для оперативного реагирования на любые подозрительные ситуации созданы дополнительные пешие и мобильные патрули, в зоне активности транспортных средств усилен контроль на блокпостах с целью проверки транспорта на наличие опасных предметов и подозрительных лиц.
Правоохранители также создали специальные подразделения, оснащенные современным оборудованием для выявления взрывчатых веществ и проведения детальных проверок в местах массового скопления людей. Также ведется мониторинг с помощью систем видеонаблюдения, металлодетекторов и детекторов взрывчатых веществ на входах к важным объектам.
В полиции объяснили, что используются аналитические системы для сбора и анализа данных о потенциальных угрозах, включая информацию из открытых источников и сигналов от граждан, что позволяет заранее выявлять подозрительных лиц или необычные действия.
"Такие меры направлены не только на снижение риска терактов, но и на оперативное выявление потенциальных угроз и быстрое реагирование, что является ключевыми факторами в обеспечении безопасности населения", - подытожили в полиции.
Попытки терактов РФ в Украине
Заметим, что российские спецслужбы не прекращают попыток организовать теракты в Украине.
Напомним, что в начале марта стало известно, что в Хмельницкой области Служба безопасности Украины задержала агента российской разведки. Он собирал данные о военных аэродромах и планировал диверсии на западе страны.
Незадолго до того в Ивано-Франковске прогремели взрывы, к которым были причастны двое подростков - 15 и 17 лет. В результате инцидента один человек погиб, еще трое получили ранения.
В Николаеве 13 марта СБУ задержала агента РФ, которая готовила двойной теракт в жилом массиве города. Она хотела взорвать авто в одном из спальных районов.
Однако уже на следующий день РБК-Украина сообщило, что в центре Николаева прогремел взрыв возле заведения питания. В полиции подтвердили взрыв, уточнив, что он произошел на улице Пограничной.
Как позже выяснилось, теракт в Николаеве устроили четверо подростков из Полтавской области.
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