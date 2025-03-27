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В Николаевской области ввели дополнительные меры безопасности из-за угрозы терактов

Николаевская область, Четверг 27 марта 2025 16:33
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В Николаевской области ввели дополнительные меры безопасности из-за угрозы терактов Фото: в Николаевской области усилили меры безопасности (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)
Автор: Карина Левицкая

В Николаевской области усилили меры безопасности. В городе уде больше патрулей, проверок и спецоборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Николаевской области.

В Николаевской области внедрены дополнительные меры безопасности для предотвращения потенциальных угроз.

Основные меры безопасности:

  • усиленный контроль на блокпостах, в публичных местах и во время массовых мероприятий;
  • проверка транспорта;
  • патрулирование территорий с целью выявления потенциальных угроз;
  • использование металлодетекторов и современного оборудования для проверок;
  • дополнительные проверки возле отделений полиции и в местах массового скопления людей.

"По состоянию на сегодня на улицах населенных пунктов региона увеличено количество нарядов полиции, которые в круглосуточном режиме следят за безопасностью", - пояснили правоохранители.

По их словам, для оперативного реагирования на любые подозрительные ситуации созданы дополнительные пешие и мобильные патрули, в зоне активности транспортных средств усилен контроль на блокпостах с целью проверки транспорта на наличие опасных предметов и подозрительных лиц.

Фото: в Николаевской области усилили меры безопасности (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

Правоохранители также создали специальные подразделения, оснащенные современным оборудованием для выявления взрывчатых веществ и проведения детальных проверок в местах массового скопления людей. Также ведется мониторинг с помощью систем видеонаблюдения, металлодетекторов и детекторов взрывчатых веществ на входах к важным объектам.

В полиции объяснили, что используются аналитические системы для сбора и анализа данных о потенциальных угрозах, включая информацию из открытых источников и сигналов от граждан, что позволяет заранее выявлять подозрительных лиц или необычные действия.

"Такие меры направлены не только на снижение риска терактов, но и на оперативное выявление потенциальных угроз и быстрое реагирование, что является ключевыми факторами в обеспечении безопасности населения", - подытожили в полиции.

Попытки терактов РФ в Украине

Заметим, что российские спецслужбы не прекращают попыток организовать теракты в Украине.

Напомним, что в начале марта стало известно, что в Хмельницкой области Служба безопасности Украины задержала агента российской разведки. Он собирал данные о военных аэродромах и планировал диверсии на западе страны.

Незадолго до того в Ивано-Франковске прогремели взрывы, к которым были причастны двое подростков - 15 и 17 лет. В результате инцидента один человек погиб, еще трое получили ранения.

В Николаеве 13 марта СБУ задержала агента РФ, которая готовила двойной теракт в жилом массиве города. Она хотела взорвать авто в одном из спальных районов.

Однако уже на следующий день РБК-Украина сообщило, что в центре Николаева прогремел взрыв возле заведения питания. В полиции подтвердили взрыв, уточнив, что он произошел на улице Пограничной.

Как позже выяснилось, теракт в Николаеве устроили четверо подростков из Полтавской области.

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