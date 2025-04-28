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На Николаевщине полицейские стали жертвами атаки: один погиб, трое пострадали от гранаты

Иллюстративное фото: На Николаевщине полицейские стали жертвами атаки во время вызова (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Николаевской области мужчина пытался убежать от полицейских, бросив в них гранату. В результате один правоохранитель погиб, а еще три - ранены.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава Национальной полиции Иван Выговский в Facebook.

По его словам, сегодня днем наряд полиции прибыл на вызов о семейной ссоре. Однако обидчик, убегая от правоохранителей, достал гранату и бросил ее в сторону полицейских. В результате четверо полицейских пострадали.

"От полученных травм 21-летний полицейский сектора реагирования патрульной полиции Вознесенского районного управления полиции сержант полиции Максим Рыжко погиб во время оказания медицинской помощи. Еще трое полицейских госпитализированы", - сообщил Выговский.

Он рассказал, что погибший правоохранитель недавно Максим стал отцом, однако его дочь узнает о героическом поступке отца спустя годы.

"Для всех скептиков, которые считают, что нужно отправить всю полицию на фронт - задайте себе вопрос "А что, если такое произойдет с моим близким человеком или со мной?". К кому вы обратитесь за защитой?" - написал он.

Напомним, в Подольском районе Киева 20 марта, произошла стрельба в офисном здании. Стрелок после преступления покончил с собой.

Также мы писали, что в Киеве мужчину нашли с огнестрельным ранением, полиция расследует покушение на убийство.

Также на Пасху, 20 апреля, в Каменском мужчина устроил стрельбу из автомата. Правоохранители его уже задержали. Как узнало РБК-Украина стрельба стала следствием конфликта между гражданским и военным.

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