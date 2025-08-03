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На Николаевщине с битами напали на военных ТЦК: пришлось отстреливаться

Украина, Воскресенье 03 августа 2025 18:50
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На Николаевщине с битами напали на военных ТЦК: пришлось отстреливаться Фото: в Николаевской области напали на группу оповещения ТЦК (facebook.com)
Автор: Антон Корж

В Николаевской области неизвестные, вооруженные битами и трубами, напали на работников территориального центра комплектования. Группа из ТЦК осуществляла мероприятия по оповещению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевский областной ТЦК и СП.

Отмечается, что инцидент произошел 3 августа в селе Бугское Николаевской области. Группа сотрудников ТЦК проводила мероприятия оповещения, когда на них напали неизвестные лица.

"По состоянию на 14:00 известно, что гражданские лица, вооруженные битами и металлическими трубами, повредили автомобильный транспорт и нанесли телесные повреждения солдату из группы оповещения", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что "в целях самозащиты" один из работников ТЦК совершил в сторону нападавших выстрел из травматического пистолета. Пистолет был зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством.

В результате инцидента есть пострадавшие как из состава группы оповещения ТЦК и СП, так и со стороны гражданских. Полиция начала расследование инцидента.

"Напоминаем, что оскорбление чести и достоинства, угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащему, который участвует в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, а также его родным - наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет", - заявили в ТЦК.

Также там отметили, что в случае избиения или нанесения телесных повреждений предусматривается еще более суровая ответственность - до 12 лет тюремного заключения, или наказание в соответствии со статьей 114-1 Уголовного кодекса Украины "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины".

"Штурм" ТЦК в Виннице

Отметим, 1 августа в Виннице произошел инцидент с попыткой "штурма" ТЦК. Работники ТЦК и СП доставили на местный стадион "Локомотив" около 100 мужчин для проведения мобилизационных мероприятий. Впоследствии к этому стадиону прибыли якобы родственники военнообязанных и начали требовать отпустить мужчин, находившихся в пункте сбора.

Люди выломали двери на входе в стадион, а ближе к ночи начались и столкновения с правоохранителями. Утром в Национальной полиции прокомментировали ночную акцию протеста жителей Винницы и объяснили, почему произошли столкновения. Известно, что пять человек были задержаны.

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