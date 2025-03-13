В Николаеве задержали агента РФ, которая готовила двойной теракт в городе

СБУ задержала агента РФ, которая готовила двойной теракт в жилом массиве Николаева. Она хотела взорвать авто в одном из спальных районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности сорвала новую попытку ФСБ совершить теракт в Николаеве. По результатам спецоперации задержан российский агент, которая готовила двойной взрыв в одном из жилых массивов города", - говорится в сообщении.

Как установило расследование, по инструкции оккупантов фигурантка должна была установить самодельное взрывное устройство (СВУ) под капотом запаркованного во дворе авто, чтобы потом его дистанционно взорвать.

"После прибытия на место происшествия правоохранителей, "скорой" и спасателей рашисты планировали активировать вторую взрывчатку, замаскированную рядом. Речь идет о еще одном СВУ, который агентка замаскировала на дереве в нескольких метрах от заминированного авто и дополнительно снарядила металлическими гайками для усиления поражающего действия", - рассказали в СБУ.

Используя взрывную "ловушку", враг надеялся убить и тяжело ранить максимальное количество людей и тем самым спровоцировать панические настроения в областном центре, но Служба безопасности сработала на опережение и предотвратила теракт.

Что известно об агенте РФ

По материалам дела, задержанной является 33-летняя жительница Днепропетровской области, которую в феврале этого года ФСБ РФ завербовала через Telegram-канал по поиску "легких денег".

Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агента, поэтапно задокументировали ее преступления и задержали "на горячем", когда она пыталась заложить СВУ под авто в комендантский час.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении. Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.