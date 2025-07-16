В Николаеве расследуют возможное избиение мужчины работниками ТЦК: что им грозит

ГБР устанавливает обстоятельства возможного неправомерного применения силы сотрудниками ТЦК к военнообязанному в Николаеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, 14 июля во время проведения мобилизационных мероприятий в Николаеве работники РТЦК могли превысить свои служебные полномочия и избить мужчину призывного возраста, который находится в розыске.

По данному факту уже начато уголовное производство, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Что говорят в ТЦК

В ТЦК отмечают, что во время осуществления мероприятий оповещения военнослужащие в сопровождении представителей Национальной полиции Украины намеревались проверить военно-учетные документы у двух граждан.

Во время общения было установлено, что указанные лица находились в состоянии алкогольного опьянения. На законное требование предъявить военно-учетные документы военнообязанные начали агрессивно сопротивляться и пытались начать драку.