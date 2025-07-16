ua en ru
Ср, 16 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Николаеве расследуют возможное избиение мужчины работниками ТЦК: что им грозит

Среда 16 июля 2025 14:21
UA EN RU
В Николаеве расследуют возможное избиение мужчины работниками ТЦК: что им грозит Фото: в Николаеве расследуют возможное избиение мужчины работниками ТЦК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

ГБР устанавливает обстоятельства возможного неправомерного применения силы сотрудниками ТЦК к военнообязанному в Николаеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, 14 июля во время проведения мобилизационных мероприятий в Николаеве работники РТЦК могли превысить свои служебные полномочия и избить мужчину призывного возраста, который находится в розыске.

По данному факту уже начато уголовное производство, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Что говорят в ТЦК

В ТЦК отмечают, что во время осуществления мероприятий оповещения военнослужащие в сопровождении представителей Национальной полиции Украины намеревались проверить военно-учетные документы у двух граждан.

Во время общения было установлено, что указанные лица находились в состоянии алкогольного опьянения. На законное требование предъявить военно-учетные документы военнообязанные начали агрессивно сопротивляться и пытались начать драку.

Инциденты с ТЦК

Ранее сообщалось, что ГБР проверит информацию о превышении полномочий правоохранителями и работниками территориального центра комплектования во время столкновения в Чернигове.

Как отмечают в ТЦК, инцидент произошел во время мероприятий по оповещению. Во время проверки документов, двое мужчин якобы находились в состоянии алкогольного опьянения, начали агрессивно сопротивляться и пытались спровоцировать драку.

Также РБК-Украина писало о том, что в Ровенской области избили военного ТЦК во время проверки документов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК ГБР Николаев
Новости
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
Аналитика
Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко